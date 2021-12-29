Джаред Лето показал сексуальный пресс (ФОТО)

Селебрити похвастался своим телом в соцсети

Не знаем, что там под Новый год получают хорошие или плохие девушки, потому что мы так не делим. А вот подписницы актера и солистка группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето перед Новым годом получают свеженькие фото своего любимца топлесс.

На свой 50-й день рождения Джаред Лето решил напомнить своим подписчикам, что он всегда будет оставаться до прекрасной формы, и опубликовал новое сексуальное фото. На снимке звезда сидит на стуле в черных штанах, держа в одной руке праздничный тортик, другой рукой он показывает знак класс, и все это действо без футболки. Пресс Джареда Лето заслуживает отдельного внимания и отдельного поста – просто посмотрите.

«Спасибо за все пожелания на день рождения!»– подписал фото актер.

Мы поздравляем Джареда Лето с юбилеем и благодарим его за горячий контент!

Фото: Getty Images

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