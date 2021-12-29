НеЗдається: В канун праздников украинские звезды приняли участие в социальном проекте

StarLight Media и Институт когнитивного моделирования (ИКМ) при поддержке Общества Красного Креста Украины запустили кампанию по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається. Звезды медиагруппы приобщились к проекту, который в предновогодний период озвучивает важное желание оставить проблему насилия в прошлом.

Около 2 миллионов человек в Украине страдают от домашнего насилия. Системная проблема ежегодно набирает новые масштабы в период новогодних праздников — именно на эти дни приходится рекордное количество обращений от пострадавших. Кампания #НеЗдається объединила 10 роликов, в которых ведущие читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, призывают начать новый год с новой, светлой страницы и обратиться за помощью.

Истории были размещены людьми на анонимной платформе «Мені здається», которую почти год назад основал ИКМ в рамках кампании по борьбе с домашним насилием. Амбассадором проекта является телеведущая, Почётный Посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина. Она же стала и частью диджитал-кампании #НеЗдається.

— Новогодние праздники – это момент мечтаний, загадывания желаний и надежд на положительные изменения. Самое время для миллионов украинцев начать светлую страницу жизни без насилия, — говорит Маша Ефросинина. — За 9 месяцев работы нашей платформы «Мені здається» поступило около 500 анонимных историй. Длинных, откровенных, очень сложных, от которых иногда мороз по коже. Мы с другими участниками спецпроекта зачитали всего несколько из них. Поддержать потерпевших, показать, что они не одни со своей проблемом, напомнить, куда они могут обратиться за помощью — именно такую ​​цель мы ставили перед собой в этой кампании.

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Лицами и важными голосами кампании стали ведущие Starlight Media: Надежда Матвеева, Наталья Ежова, Павел Костицын, Сергей Костыра, Юлия Зорий, Марина Боржемская, Яна Брензей и журналистка и блогер Рамина Эсхакзай.

За почти год работы просветительской кампании «Мені здається» был запущен анонимный дневник It seems, сервис бесплатной психологической помощи на платформе «Расскажи мне», вайбер-канал Stop Abuse Ukraine и распространены информационные плакаты по Украине. Сотрудничество со StarLight Media – еще один важный шаг в рамках кампании, рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко:

— Мы видим заметные результаты системной работы – потерпевшие стали меньше бояться и начали больше обращаться за помощью. Это трудный путь, но он был бы еще труднее, если бы не надежные партнеры и неравнодушные инфлюэнсеры. Большое уважение звездам, направляющим свою популярность на привлечение внимания общества к болезненной проблеме. Этим видеопроектом мы хотим достучаться до пострадавших и помочь им сдвинуться с места решения этой проблемы, пролистнуть эту страницу и в новом году действительно начать новую жизнь.

— Мы должны изменить отношение к фактам и истории замалчивания домашнего насилия. Проблема, которая вредит миллионам людей, касается каждого. Спасибо всем, кто решается рассказать о собственном опыте и тем, кто использует свой голос в поддержку пострадавших. Как медиагруппа, мы продолжим инвестировать свои информационные ресурсы в изменение культуры — партнерских отношений, уважения прав человека и нулевой толерантности к насилию. Мы рады объединению усилий с партнерами в кампании #НеЗдається и надеемся, что благодаря ей мечта о жизни, свободной от насилия, осуществится для многих людей, — комментирует Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media.

Съемки прошли в последний день мировой акции «16 дней активизма против гендерного насилия», в Международный день прав человека (10 декабря). Это символическое проявление ключевого мнения – противодействие домашнему насилию требует системной работы и регулярного привлечения всех неравнодушных сторон.

— Новогодний период для большинства из нас – время праздников, встреч с близкими или ежегодного просмотра Гарри Поттера. Однако есть миллионы людей, для которых это дни повышенного риска. Мы знаем из статистики, что на этот период приходится пик обращений пострадавших от домашнего насилия. Поэтому, заручившись силой голосов наших звезд, мы хотим загадать важное желание – пусть проблема насилия останется в прошлом. Мы мечтаем, что слова, озвученные в 10 роликах кампании, станут дополнительной поддержкой для тех, кто еще не решился обратиться за помощью. Что эти телефонные номера, данные платформ увидят люди, которые могут поддержать не через экран, а протянутой рукой помощи. Мы верим, что эта кампания, наряду с усилиями всех небезразличных людей и организаций, придаст шансы исполнению этих желаний, — рассказала о проекте Яна Гончаренко, руководитель направления устойчивого развития Statlight Media.

— Домашнее насилие – масштабная проблема в стране, особенно обострившаяся в период пандемии COVID-19. О домашнем насилии редко говорят пострадавшие и боятся обращаться за помощью. Именно поэтому Красный Крест Украины продолжает поддерживать Всеукраинскую кампанию #НеЗдається, ведь о домашнем насилии молчать нельзя, потому что достоинство и уважение к человеку – важнее всего, — комментирует генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

itseems.com.ua – онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

102 — Национальная полиция Украины.

15 47 – бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116123 (с мобильного) и 0800500335 (из стационарного) — бесплатная национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, «Ла Страда-Украина».

116 111 (с мобильного) и 0 800 500 225 (со стационарного) – национальная детская горячая линия, «Ла Страда-Украина».

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи