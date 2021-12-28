Netflix ответил на заявление Министра культуры Украины относительно образа украинки в «Эмили в Париже»

Создатели проекта дали дипломатический ответ на официальное письмо

Недавно стриминговый сервис Netflix попал в скандал из-за карикатурного изображения украинки в четвертой серии второго сезона сериала «Эмили в Париже». Возмущению украинок не было предела, а потому Министр культуры Украины Александр Ткаченко написал письмо Netflix. В нем он выразил свою обеспокоенность тем, как украинцев представляют в сериале, какой имидж создают нации и как украинцев будут восприниматься после увиденного.

Долго ответа от Netflix ждать не пришлось. Как рассказал Александр Ткаченко в комментарии dev.ua, ответное письмо стриминга оказалось достаточно формальным.

«Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», — сказал чиновник.

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