Wellboy признался, почему отказался исправлять картавость у логопеда

Звезда не переживает из-за особенности своего произношения

Украинский певец Wellboy, который стал известным после выхода трека «Гуси», признался, что сам не захотел заниматься с логопедом еще в детстве. Об этом артист рассказал в видео «29 вопросов от Люкс ФМ».

Оказалось, что в детстве Wellboy часто дразнили за его картавость, но он научился не обижаться из-за этого.

– Меня раньше это обижало. Бывало, кто-то там втихаря вспомнит, что я картавый. Но всегда умел выкручиваться, отшучиваться. Даже когда-то приходил в компанию и говорил: «Здорово. Я картавый, просьба – меня не обижать и не трогать». И потом вставлял как можно больше «р» в свои слова, – рассказал певец.

Будучи маленьким, Wellboy пытался исправить произношение «р» у логопеда, но понял, что ему не нравятся такие занятия.

– У меня мама врач, мы ездили к логопеду, но мне как-то не зашло. Сказал маме: «Мам, я не хочу всех этих мучений, каторг». И она ответила: «Ну окей, говори, как говоришь, все ведь тебя понимают», – объяснил артист.

Читай также:

Тина Кароль призналась, кем она приходится певцу Wellboy

Исполнитель трека «Гуси» Wellboy представил клип на новую песню «Вишні»