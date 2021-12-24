TVORCHI записали альбом новогодних хитов (ВИДЕО)

Украинская группа TVORCHI представила свой праздничный альбом, в который вошли самые громкие хиты дуэта в новогоднем звучании. Альбом вышел под названием HITS New Year Edition. Тихая игра колокольчиков в аранжировках, новые мелодии и ритмы – альбом погружает в атмосферу праздника.

В праздничный альбом вошло пять хитов группы TVORCHI: «Мова тіла», «Не танцюю», «Віч-на-віч», Falling та Bonfire.

– Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особом праздничном звучании специально для создания новогоднего настроения. На Рождество нет места печали, забудьте обо всех негативных моментах, пусть будет только фан. Заряжайте нашим новогодним мудом и пусть ваша первая игра в снежки состоится именно под наш праздничный альбом, – рассказали TVORCHI.

Для праздничного EP ребята перезаписали вокальные партии, добавили праздничных бубенчиков, чтобы войти в праздники с хорошей музыкой. На трек Falling участники дуэта Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни даже записали новогоднее Mood Video, в котором предстали в костюмах Санты на фоне праздничных декораций.

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