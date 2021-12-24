Министр культуры подаст жалобу в Netflix из-за образа украинки в сериале Эмили в Париже

Девушек из Украины изобразили в карикатурном и оскорбительном свете во втором сезоне проекта

Имели большие надежды, а получили такую ​​оплеуху… Именно так можно охарактеризовать второй сезон сериала «Эмили в Париже» от Netflix для всех украинок. А все потому, что в четвертой серии проекта сценаристы решили добавить в сюжет украинку, однако показали ее в оскорбительном ключе и создали карикатурный образ девушки из Киева, которая не умеет краситься, не знает английского и еще крадет из магазинов.

Скандал начался в социальных сетях из-за реакции украинских зрителей и набрал такой размах, что сам министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмутился и решил подать официальную жалобу в Netflix. Об этом он сообщил в своем официальном телеграмм-канале.

«В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути.Направлю текст нашої позиції Нетфліксу», — заявил Александр Ткаченко.

Ну что же, бонсуа! Точнее: доброго вечора, ми з України!

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