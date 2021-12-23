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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт раскрыл детали новогоднего спецвыпуска

Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт раскрыл детали новогоднего спецвыпуска

Известный актер признался, чего ждать от воссоединения легенд

Пожалуй, никто не ждет 1 января так, как фанаты франшизы Гарри Поттера. И дело здесь не в том, что можно будет посмотреть все фильмы, ведь Новый канал показывает их с 22 по 26 декабря каждый вечер. Причина в том, что к юбилею с выхода первого фильма создатели и актеры проекта снова объединятся в волшебном фильме «Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс».

Всем потероманам так хочется узнать хоть маленькие спойлеры спецвыпуска, и актеры таки радуют деталями своего камбека. Так, в интервью Entertainment Tonight Руперт Гринт, сыгравший Рона Визили, признался, чего следует ждать от специального фильма о Гарри Поттере.

«Эти фильмы были нашим детством. Мы расти на съемках, и это имеет невероятное значение для нас. Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Потому было классно просто сесть и вспомнить, как это было», — рассказал актер.

Также Руперт Гринт проговорился, что в специальном эпизоде ​​обсуждали возможное продолжение франшизы. И оказалось, что если ему предложат вернуться6 он откажется. Грустно, но, может быть, и верно.

Фото: Getty Images

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