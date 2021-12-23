Тимоти Шаламе представил коллекцию белых худых (ФОТО)

Селебрити сделал коллабу с известным дизайнером

Фанатки Тимоти Шалам, имеем для вас просто шикарную новость. Теперь вы можете купить одежду от своего краша! Актер представил общую коллекцию белых худых вместе с французским дизайнером Хайдером Аккерманом.

Вместе они создали коллекцию белых худых с принтом в виде ярких синих пятен и лицом молодой женщины. Коллекция получила название Silent Soldier Sweatshirt (Худи молчаливых солдат), и создана она была, чтобы помочь в борьбе с гуманитарным кризисом в Афганистане.

«Уже несколько лет мы с Хайдером Аккерманом хотим что-нибудь сделать. В августе мы ужаснулись, узнав о продолжающемся гуманитарном кризисе в Афганистане, и решили создать коллекцию худые с капюшоном, 100% доходов от продажи которых пойдут в Afghanistan Libre: благотворительную организацию, которая там в Афганистане защищает женщин и детей. Поскольку зверства продолжают распространяться, мы должны усилить голоса этих молчаливых солдат», — объяснил Тимоти Шаламе.

Приобрести тощие от актера можно на специально созданном для продажи коллекции сайте Hatc (Haider Ackermann + Timothée Chalamet). Стоимость одного худого – 175 евро. Все средства от продаж будут направлены в благотворительную организацию Afghanistan Libre.

Фото: Getty Images

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