Тина Кароль призналась, кем она приходится певцу Wellboy

Звезда раскрыла удивила правдой о своих отношениях с артистом

Известная украинская певица Тина Кароль впервые призналась, что имеет прямое отношение к творчеству другого артиста. Оказалось, что вместе с продюсером Юрием Бардашем занимается раскруткой молодого певца Wellboy, который стал известен благодаря треку «Гуси». Об этом артистка рассказала в комментарии изданию «КП» в Україні».

«Я участвую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее, нахожусь в деловом участии. Сначала первые финансы на запись песни «Гуси» он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы решили вместе двигаться. Но я сразу Бардашу сказала: «Ты заявляешь, что его продюсер, я только участвую», – рассказала Кароль.

То есть фактически Тина Кароль не является продюсером Wellboy. Как пояснила звезда, к такой роли для другого артиста она не готова.

«Я продюсер для себя. Да, я знаю, как создается артист, какой он должен быть, что с ним должно произойти. Но брать ответственность за чужого человека – это значит отвечать и за все его действия. Пока она не популярна – она управляема, а потом… Быть продюсером – это прежде всего моральная ответственность, к которой я не готова… Я готова участвовать. Как, например, с Wellboy», – объяснила певица.

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