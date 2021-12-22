Хейли Бибер набила новый тату (ФОТО)

Селебрита украсила свое тело очередным рисунком

Звездная парочка Джастин и Хейли Бибер очень любят делать татуировки. Таким образом, они увековечивают важные для себя воспоминания и вещи. И вот недавно Хейли Бибер отважилась на новую папу. Об этом стало известно из Instagram семейного тату-мастера пары Doctor Woo.

Татуировщик опубликовал черно-белый снимок, на котором показал новую тату Хейли Бибер. Жена известного певца набила себе за ушком бриллиант, а под ним надпись New York. Похоже, так девушка хотела показать важность для нее города, который никогда не спит.

Модель родилась в Аризоне и живет в Лос-Анджелесе, но, как призналась ранее сама Хейли, Нью-Йорк всегда будет занимать особое место в ее сердце. А все потому, что здесь она провела несколько лет, занимаясь балетом в American Ballet Theatre.

Фото: Getty Images

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