Ева Лонгория украсила дом к Рождеству (ВИДЕО)

Селебрити показала свою подготовку к зимним праздникам

Американская актриса Ева Лонгория, известная своей ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», украсила свой большой дом к Рождеству и продемонстрировала впечатляющие декорации в своем Instagram.

Украсить свой дом к рождественско-новогодним праздникам знаменитость решила пригласить профессионального декоратора. А результатом работы селебрита поделилась в атмосферном ролике.

Теперь вход в дом звезды украшен огромными елочными шариками, фигуркой Щелкунчика и декорацией из елочных ветвей, разноцветных шаров, бантиков и огоньков. Главная красавица-елка расположилась в холле у лестницы. Ее украсили массивными шарами разных ярких цветов, веточками с белыми огоньками и именами членов семьи Евы Лонгории.

«Наступил сезон ✨ Большое спасибо @imchristmas и @gabrielacuellar_decor за то, что сделали наш дом таким праздничным, нам понравилось!» — подписала Ева Лонгория видео.

Сын Евы Сантьяго тоже изображен в ролике и участвовал в таком предпраздничном мероприятии. Ну а елка Евы Лонгория, которая теперь украшает ее дом, получилась просто потрясающей.

Фото: Getty Images

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