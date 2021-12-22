Atlas Weekend начинает отбор молодых артистов: это Твой шанс!

В этом году молодые музыканты смогут выступить на сцене Atlas Weekend, приняв участие в проекте BAZA.

Отбор музыкантов будет проходить в несколько этапов.

Первый этап:

Артист заполняет форму по ссылке: https://cutt.ly/2TvXxQw. Среди всех анкет организаторы проекта BAZA выбирают лучших и приглашают выступить в Barbara Bar. Во время выступления ведется видео- и аудиозапись, так что каждый из участников получит профессиональное live-видео концерта.

Второй этап:

В июне лидеры украинского музыкального рынка (амбассадоры Atlas Weekend и друзья проекта BAZA), представители ВАМП и медийных площадок выберут победителей конкурса, а дополнительное призовое место будет предоставлено по результатам голосования зрителей. Среди призов, которые могут получить молодые артисты: съемка клипа, запись альбома, депозиты на приобретение музыкального оборудования. Главной наградой станет выступление на сцене Atlas Weekend.

Проект BAZA основан Всеукраинской Ассоциацией музыкальных событий (ВАМП), в партнерстве с лидерами музыкального рынка Украины и крупнейшим фестивалем восточной Европы – Atlas Weekend.

Начиная с ноября, на сцене Barbara Bar еженедельно проходят концерты молодых групп. Также в клубе Atlas будут проходить джем-сейшены с приглашенными звездами и в коллаборации с музыкальными лейблами. Ближайшие новости можно отслеживать на официальных страницах проекта в социальных сетях.

Для получения дополнительной информации о конкурсе обращайтесь по адресу: baza.kyiv.2021@gmail.com

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