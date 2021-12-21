В сеть попало первое фото дочери принца Гарри и Меган Маркл

Неужели мир наконец-то увидел крошечную Лили Ди?

После переезда в США и отказа от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, принц Гарри и Меган Маркл перестали придерживаться традиций британской монархии. Так, например, после рождения своего второго ребенка герцоги Сассекские так и не показали Лилибет Диану мира, как это обычно делают наследники престола.

Но на днях фото маленькой Лили Ди попало в сеть. Перед праздниками черно-белый кадр все-таки слили. Вероятно, сенсационный кадр вырезали из Рождественской открытки семьи Меган и Гарри, которую они, как и другие члены королевской семьи, передадут перед Рождеством.

На фото шестимесячная Лили Ди изображена в купальнике с новогодним узором, ее волосы убраны в хвостик, а на ушках виднеются серьги. Стоит отметить, что девочка похожа на Меган Маркл и своего брата Арчи.

Что ж, теперь остается только ждать официальной праздничной открытки от герцогов Сассекских, чтобы увидеть Лилибет Диану четко и быть уверенными, что это она.

Фото: Getty Images

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