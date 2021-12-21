Инсайдер раскололся: Рита Ора выходит замуж?
Кто же стал избранником знаменитости?
Британская певица Рита Ора собирается замуж. По крайней мере, об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник близкого окружения звезды.
Поговаривают, что 31-летняя Рита Ора очень ждет предложение руки и сердца от 46-летнего режиссера Тайки Вайтети на это Рождество. Ожидания девушки небезподвенны, ведь, по словам инсайдера, режиссер уже попросил благословения у родителей избранницы, когда они виделись в Лондоне.
«Некоторые люди могут считать это спешкой, но когда они вместе, то не провели ни дня в разлуке», – рассказал друг пары.
Что ж, ждем новости от влюбленных Риты Оры и Тайки Вайтети. Хочется красивой звездной свадьбы в новом году.
Фото: Getty Images
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