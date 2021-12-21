Отец Бритни Спирс требует денег от певицы

Мол, тогда артистка скорее освободится от попечительства

Казалось бы, что жизнь американской певицы Бритни Спирс начала налаживаться после победы в суде, но горе-папаша Джейми пока не дает о себе забыть. Отец артистки требует от известной дочери денег, которые, по его словам, потратит на оплату услуг адвоката по делу о прекращении опеки. Он даже подал соответствующее ходатайство в суд. Об этом пишет издание People.

«Немедленная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его попечительство могло быстро и рационально закончиться, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как этого хотят она и Джейми», — говорится в судебных документах.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт уже отреагировал на просьбу Джейми Спирса, посрамив такое его поведение.

«Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором уволен с должности. Его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Это не то, что должен делать отец, любящий свою дочь», — прокомментировал адвокат Бритни Спирс.

Напомним, что 13 ноября 2021 года американский муж прекратил попечительство отца Бритни Спирс над артисткой. Теперь контроль над финансами звезды будет временно передан профессиональному аудитору.

Фото: Getty Images

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