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Чистой воды шантаж: Отец Бритни Спирс требует денег от певицы

Отец Бритни Спирс требует денег от певицы

Мол, тогда артистка скорее освободится от попечительства

Казалось бы, что жизнь американской певицы Бритни Спирс начала налаживаться после победы в суде, но горе-папаша Джейми пока не дает о себе забыть. Отец артистки требует от известной дочери денег, которые, по его словам, потратит на оплату услуг адвоката по делу о прекращении опеки. Он даже подал соответствующее ходатайство в суд. Об этом пишет издание People.

«Немедленная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его попечительство могло быстро и рационально закончиться, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как этого хотят она и Джейми», — говорится в судебных документах.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт уже отреагировал на просьбу Джейми Спирса, посрамив такое его поведение.

«Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором уволен с должности. Его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Это не то, что должен делать отец, любящий свою дочь», — прокомментировал адвокат Бритни Спирс.

Напомним, что 13 ноября 2021 года американский муж прекратил попечительство отца Бритни Спирс над артисткой. Теперь контроль над финансами звезды будет временно передан профессиональному аудитору.

Фото: Getty Images

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