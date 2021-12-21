Миньоны Грювитация: смотреть официальный трейлер

Киностудия Universal представила трейлер анимационной комедии «Миньоны: Грювитация».

«Миньоны: Грювитация» — смотреть трейлер онлайн:

Этим летом приготовьтесь к возвращению феноменальной анимационной франшизы! Мужчины, желтые и неугомонные повелители миллионов, проведут вас туда, где все началось. Взрывной юмор от Illumination и великая мечта одного парня стать величайшим злодеем человечества.

Режиссерами анимации выступили Кайл Балд и Брэд Андерсон.

Премьера анимационной комедии «Миньоны: Грювитация» запланирована на 30 июня 2022 года.

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