Гарри Поттер 2022 Возвращение в Хогвартс: трейлер смотреть онлайн

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный трейлер новогоднего фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

В видео можно увидеть, как известные артисты, сыгравшие культовых персонажей, снова собираются вместе и делятся историей, которую пережили за годы съемок во франшизе «Гарри Поттер». В ролике можно увидеть красный паровоз на вокзале, платформу 9 3/4, интерьеры Хогвартса и самих актеров.

«Больше всего меня пугало мнение, что самое важное в нашей жизни уже позади. Но я был так рад увидеть всех снова, что понял – я ошибался!» – признался в трейлере Дэниел Рэдклифф.

Кроме исполнителя роли Гарри Поттера, в трейлере появились Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер, Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, всю семью Уизли и многих других актеров, воплотивших культовых персонажей. В специальном эпизоде ​​также появятся режиссеры фильмов – Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

Напомним, что новогодний фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» выйдет уже 1 января 2022 года на HBO Max. А все фильмы о Гарри Поттере можно посмотреть с 22 по 26 декабря вечером на Новом канале.

Читай также:

Магический киномарафон: Новый канал покажет все части Гарри Поттера (Расписание)

Тест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире?