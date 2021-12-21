Актеры фильма Стоп-Земля – об обучении в уникальной лаборатории

В киноленте сыграли непрофессиональные актеры-подростки, и чтобы научить их работать с камерой и сплотить в целостный актерский коллектив, режиссер Екатерина Горностай и команда фильма два месяца занимались с ними в уникальной лаборатории

Быть талантливым актером можно и без красного диплома выпускника театрального вуза. Это подтверждает не только опыт известных зарубежных актеров. Так, недавно в Украине была проведена уникальная актерская лаборатория, в которой непрофессиональных актеров-подростков готовили к съемкам в фильме «Стоп-Земля», информационным партнером которого стал Новый канал. Чему они там научились, рассказали главные актеры киноленты.

— Поскольку никто не знал сценария, все ходили ради собственного развития. Я начал снова учиться быть собой, глубже знакомиться с людьми. Во время подготовки нашел замечательных друзей, чего мне не хватало до лаборатории, – рассказал Саша Иванов. — Не сказал бы, что было тяжело, но я только поступил на первый курс, и мой график был очень насыщенным. Оглядываясь на этот опыт, могу сказать, что через импровизацию, отражение реальных ситуаций на условной сцене я словно исследовал себя и свои отношения с миром.

Нужно ли делать первый шаг? Актеры фильма «Стоп-Земля» — о первой влюбленности

Нашли друзей и другие актеры. А также научились лучше понимать себя и работать с камерой.

— Это был невероятный опыт, который сыграл большую роль в моей жизни и изменил внутренне. Я нашла настоящих друзей. Научилась тому, что все есть внутри меня, нужно лишь обращать на это внимание и позволять ему быть. Здесь и рождается вся магия, – поделилась впечатлениями Яна Исаенко. — Труднее всего, наверное, было работать с голосом, ведь голос — это энергия. И когда 25 человек ее высвобождают, мне как эмпатическому человеку было тяжело не пропускать это через себя. Импровизация давалась легко и классно – я училась в детском театре «Саквояж» около восьми лет, и это была моя любимая часть занятий. Как в театре, так и в лаборатории.

– Мне понравилось окружение, люди, с которыми я сотрудничал. Благодаря лаборатории нашел одного из самых лучших друзей. Научился социализации, потому что на момент старта лаборатории был не очень социально адаптирован, – рассказал Арсений Марков. — Также научился упражнениям, в частности, артикуляционным. А еще работать с камерой. Появилось понимание актерского ремесла в целом. Теперь я знаю, как ставить этюды, научился импровизировать и выходить из разных ситуаций. Труднее всего давались эмоциональные этюды. Получил задание отыграть определенное эмоциональное состояние, не стану вдаваться в подробности, но разрыдался на глазах у 30-ти человек — это было очень неприятно. А вот импровизировать было нетрудно, потому что режиссер Катя Горностай с самого начала дала понять, что импровизация — это хорошо, мы всегда могли добавлять собственные реплики, шутки. Думаю, благодаря этому фильм и получился настолько крутым.

А вот Маша Федорченко, уже получившая премию «Кіноколо» в номинации «Лучшая женская роль», едва не бросила учебу — не сразу нашла общий язык со сверстниками.

«Стоп-Земля»: для съемок фильма в Украине создали уникальную актерскую лабораторию

— Лаборатория стала для меня первой и пока лучшей актерской школой. Сначала было очень тяжело, потому что я сложно и долго вливаюсь в коллектив. На второй неделе даже заявила Кате, что ухожу, не буду продолжать. Но после разговора (потому что она, к счастью, не дала мне сделать это по телефону) я поняла, что надо пробовать. Удачно и быстро влиться в коллектив и двигаться в чужом темпе сближения — не цель, — вспоминает актриса. – Тогда я сконцентрировалась на учебе. И стало круто. Больше всего мне нравились этюды — потому что, во-первых, свобода и по большей части импровизация, во-вторых, совершенно неизвестная до этого мне форма выражения мыслей. Когда я узнала, что такое этюд, хотелось делать еще и еще. Самым трудным стало учиться работать не одной, потому что я привыкла быть одиночкой в своем творчестве. Очень рада, что прошла такую школу.

Для справки:

«Стоп-Земля» — фильм режиссера Екатерины Горностай о подростковой влюбленности и дружбе, моментах взросления и принятии себя. Главные роли в нем сыграли непрофессиональные актеры-подростки, два месяца обучавшиеся в уникальной актерской лаборатории. Кинолента уже получила престижные награды — «Хрустального медведя» от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале, главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при, «Золотого Дюка» и победу в номинации «Лучшая актерскаяработа» на ОМКФ-2021и победу в пяти номинациях премии «Кіноколо», среди которых – «Лучший полнометражный игровой фильм».

Увидеть фильм «Стоп-Земля» на больших экранах вы сможете с 20 января 2022 года.