Том Фелтон проспойлерил спецвыпуск «Гарри Поттера»
Селебрити пообещал много слез фанатам
Британский актер Том Фелтон, полюбившийся зрителям своей ролью Драко Малфоя во франшизе Гарри Поттер, рассказал, чего следует ожидать от специального выпуска легендарного проекта. О том, как поклонники фильма о «мальчике, который выжил» могут отреагировать на спецепизод, звезда рассказал на BUBBLE Comics Con 2021.
«По спецвыпуску, который должен скоро выйти, наше воссоединение через 20 лет было немного эмоциональным. Я уверен, что вас ждет прекрасный эпизод. Видите ли, мне приходится веселиться и шутить, иначе эмоции меня просто захлестнули бы. Говоря о нашем воссоединении, мне кажется Эмма была последней, кто заплакал, потому что все ребята разрыдались первыми и буквально уже плавали в этом озере слез, а потом к ним уже присоединилась Эмма», — рассказал Том Фелтон.
Напомним, что спецвыпуск Гарри Поттера к 20-летию кинофраншизы выйдет уже 1 января 2022 года на HBO Max. А все фильмы о приключениях известного колдуна и его друзей можно будет посмотреть с 22 по 26 декабря вечером на Новом канале.
Фото: Getty Images
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