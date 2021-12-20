Гарри Поттер: все части/фильмы по порядку

Магический киномарафон: Новый канал покажет все части Гарри Поттера (Расписание)
Поттероманы, поздравляю! Настало то время в году, когда каждый фанат «выжившего мальчика» просто обязан пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере. Ищите все атрибуты магического мира, которые успели приобрести, и устраивайтесь на диване поудобнее. Ведь Новый канал подготовил для вас настоящий новогодний подарок. Мы покажем все части Гарри Поттера в неделю перед Новым годом. Люмус максимум!
Когда смотреть все части «Гарри Поттера» на Новом канале?
22 декабря в 20:40 – «Гарри Поттер и философский камень»
23 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и тайная комната»
24 декабря в 19:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»
24 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»
25 декабря в 19:10 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»
25 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и принц-полукровка»
26 декабря в 19:00 – «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1»
26 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2»
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