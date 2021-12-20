Гарри Поттер: все части/фильмы по порядку

Поттероманы, поздравляю! Настало то время в году, когда каждый фанат «выжившего мальчика» просто обязан пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере. Ищите все атрибуты магического мира, которые успели приобрести, и устраивайтесь на диване поудобнее. Ведь Новый канал подготовил для вас настоящий новогодний подарок. Мы покажем все части Гарри Поттера в неделю перед Новым годом. Люмус максимум!

Когда смотреть все части «Гарри Поттера» на Новом канале?

22 декабря в 20:40 – «Гарри Поттер и философский камень»

23 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и тайная комната»

24 декабря в 19:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»

24 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»

25 декабря в 19:10 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»

25 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и принц-полукровка»

26 декабря в 19:00 – «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1»

26 декабря в 21:00 – «Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2»

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