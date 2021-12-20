Певица выпустила под елку праздничный релиз, в котором спрятала много сюрпризов, неожиданностей и коллабораций

Одним из таких неожиданных и взрывных треков стало переосмысление, пожалуй, самой популярной в народе песни 2010-х — «Олені» группы «ТІК», которую Jerry Heil исполнила вместе с фронтменом коллектива Виктором Бронюком.

— Для меня и моей семьи это культовый трек! Он напрямую ассоциируется с Новым годом, со свитерами с оленями, говорит Jerry.

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Певица рассказывает, что очень волновалась, понравится ли Бронюку идея, но Виктор удивил Jerry тем, что неожиданно очень легко согласился на такую ​​авантюру.

— Мы накануне рождественских праздников всегда ждем чудес — и они обязательно случаются, если в них верить. Так получилось и с песней «Олені», которая магическим образом зазвучала по-новому и принесет вашему дому радость и счастье в 2022-м году, — добавляет автор легендарной композиции.

Jerry Heil — «Олені»: слушать кавер на легендарный хит группы «ТІК» онлайн:

Также в трек-листе сразу две дуэтные композиции с певицей Анной Тринчер, которая попала в список 15 самых популярных инфлюэнсеров Украины. Одна из них, #ЭКСА_В_ГИВЕВЕЙ, где содержится сэмпл на хит Ирины Билык «Мне не жаль тебя», выходила несколько раньше вместе с клипом. Кроме этого, в релизе слушатели смогут услышать трогательную историю о дедушке Jerry, а также эксклюзивные ремиксы на ее предыдущие песни. Этот релиз создает неповторимую атмосферу именно украинских новогодних праздников: со всей их аутентикой и теплым семейным вайбом.

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