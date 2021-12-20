Что королева Елизавета II дарит на Рождество своим подчиненным?

Спойлер – ничего дорого монархиня не представит

Приближаются новогодне-рождественские праздники, и каждый думает, что бы такого подарить родным, друзьям и коллегам. Вот только сама королева Елизавета II вообще не забивает голову этой проблемой. Из года в год правительница Великобритании один и тот же подарок своим подчиненным, работающим на нее.

Как пишет издание Hello!, каждый работник Елизаветы II в подарок к Рождеству получает пудинг от Tesco. Поговаривают, что королева лично следит за тем, чтобы подарок был заказан каждому человеку из его персонала – а это больше 500 человек. А проработавшим на королеву значительное количество времени достается еще один презент – подарочный ваучер.

А вот подарки членам семьи Виндзоров Елизавета II каждый год вручает лично. Таким образом, она показывает свою благодарность за службу короне. Однако продолжится ли традиция в этом году еще неизвестно. Пандемия может внести свои коррективы.

Фото: Getty Images

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