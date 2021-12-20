Бейонсе зарегистрировалась в TikTok

Селебрити создала аккаунт, чтобы радовать фанатов

Казалось бы, сейчас уже все звезды зарегистрированы в мегапопулярной соцсети ТикТок. Но американская певица Бейонсе только на днях обзавелась своей страницей. Так сказать, успела до конца 2021 года, чтобы не отставать от трендов.

В сутки на TikTok Бейонсе подписалось более 455 тысяч пользователей. Певица пока не опубликовала видео. Но фанаты звезды надеются, что она представит что-то к праздникам.

Как бы то ни было, но очень интересно увидеть, что же R&B-дива Бейонсе запостит первым. Возможно, она запустит свой тренд…

Фото: Getty Images

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