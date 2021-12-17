Тест по «Гарри Поттеру» уже ждет тебя! Проверь, удастся ли тебе ответить на все вопросы правильно, и действительно ли ты настоящий фанат легендарной магической франшизы. Проходи сложный тест по фильмам «Гарри Поттер» от Нового канала и делись им с друзьями!

1 января HBO Max покажет спецвыпуск, посвященный 20-летию магической кинофраншизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В нем примут участие режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус, а также оригинальный актерский состав: Дэниел Рэдклифф (Гарри), Руперт Гринт (Рон), Эмма Уотсон (Гермиона) и другие.

Приглашаем в мир колдовства и магии в тизере спецепизода Гарри Поттера

Накануне громкой премьеры мы подготовили тест по «Гарри Поттеру» для настоящих фанатов серии, который точно покажет, насколько хорошо ты разбираешься в мире магии и колдовства, и насколько внимательно читал книги/смотрел фильмы.

Напомним, Новый канал решил сделать своим зрителям крутой подарок и запланировал марафон фильмов о Гарри Поттере! Целую неделю перед Новым годом-2022 поклонники истории о «мальчике, который выжил» будут наслаждаться любимым кино. Расписание трансляции фильмов о Гарри Поттере – уже на сайте Нового. Запоминай даты!

Когда смотреть все части «Гарри Поттера» на Новом канале?