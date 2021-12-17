Вова Дантес и худрук Дорофеевой Игорь Кириленко спелись?

На днях музыкант Игорь Кириленко, сооснователь электронного проекта Hidden Element и группы The Erised, художественный руководитель Dorofeeva представил дебютный альбом.

111111111111111111111111111111 (part 1) — «Тридцать единиц» был создан в тандеме с друзьями-музыкантами. В альбоме можно услышать Алана Бадоева, Женю Мильковского (группа Нервы), Артема Пивоварова, Сашу Чемерова (Димна Суміш), Катю Павленко (Go_A) и Владимира Дантеса.

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— Главная задумка альбома была завернуть поп-песни в необычную этикетку, — поделился Игорь. — Считаю, что самый яркий пример здесь — это трек “Лёд” с Вовой Дантесом. Мы его не только успели запремьерить на двойном сольнике Вовы, но и смонтировать лайв. Это только начало и я невероятно вдохновлен.

— Песня “Лед” очень крутая. Не похожа на меня, и мне это нравится. Это просто классный трек из другого мира музыки. Результат невероятный, когда ставлю этот трек — все в восторге, — комментирует Дантес. — Мы знакомы с Игорем года два, хотя ощущение, что знаю его всю жизнь. Нас представила друг другу Надя, когда готовилась к сольному концерту, а Игорь помогал находить музыкантов. Тогда и родилась кличка “Игорь худрук”. С Игорем круто работать, сейчас делаем мой новый EP и кто знает, что ждет нас в будущем.

Напомним, в альбом 111111111111111111111111111111 (part 1) — «Тридцать единиц» вошли шесть уникальных треков, шесть исключительных историй:

01 Секунды x Alan Badoev

02 Лёд х Vladimir Dantes

03 Друг x MILKOVSKYI

04 20х30 x Artem Pivovarov

05 SOS x Саша Чемеров

06 Море х Monokate