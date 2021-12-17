JAMALA – Новий рік з тобою: слушать онлайн премьеру песни

Украинская певица JAMALA в канун праздников презентовала трек «Новий рік з тобою».

Слушать премьеру песни JAMALA – «Новий рік з тобою» онлайн:

«Новий рік з тобою» – это первый праздничный трек JAMALA. Это легкая музыка в сочетании с ироническим текстом. Ритмическая история о чудесах, которых все мы ждем под елкой, пальмой или где-нибудь еще. Это праздничный муд с привкусом любимых дринков, сияние метафана и блеском паеток. Это лучшие каникулы, которые начнутся уже через две недели и саундтрек к Новому году 2022.

– Это моя первая авторская новогодняя песня, вдохновленная праздничным настроением и самоиронией. На самом деле в любой непонятной ситуации смех над собой – суперсила и сверхспособность! Вот, например, когда говоришь мужчине: «Мне ничего не нужно, у меня все есть, ведь ты у меня самый лучший… Но маленький подарочек не помешал бы». Или планируешь с Нового года начать новую жизнь. Нет — сладкому, ежедневным читмилам, да — спорту и ЗОЖу. Но, конечно, пока не съешь ведро оливье – эту жизнь не начнешь! Знакомо? Мне хотелось добавить в этот Новый год немного иронии. А еще напомнить, что все наши желания, все цели выполнимы! Но мы их не просто себе загадать с завтрашнего дня, с понедельника, с Нового года. А засыпать и просыпаться с ними, идти к цели. Жить с чувством мечты. Знать, что все происходит. Я желаю всем-всем в Новом году не ждать чудес, а уже творить их. Прямо сейчас, – рассказала JAMALA.

Также JAMALA анонсировала еще один подарок к Рождеству и Новому году – премьеру видео на песню «Новий рік з тобою», которая состоится уже на следующей неделе.

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