В сети опубликовали ТОП самых уважаемых людей мира в 2021 году
Первую позицию разделили известные супруги
Международная британская компания YouGov проанализировала запросы пользователей сети и составила список самых уважаемых людей в 2021 году.
Рейтинг распределили по гендерному признаку, поэтому можно посмотреть топ наиболее успешных мужчин и женщин мира. Интересно, что первые позиции заняли супруги – 44-1 президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама. Среди мужчин на втором городе оказался Билл Гейтс, в прошлом году возглавлявший рейтинг, а среди женщин – Анджелина Джоли, которой удалось обойти королеву Елизавету II.
ТОП-5 самых уважаемых мужчин мира в 2021 году:
1. Барак Обама
2. Билл Гейтс
3. Си Цзиньпин
4. Криштиану Роналду
5. Джеки Чан
ТОП-5 самых уважаемых женщин мира в 2021 году:
1. Мишель Обама
2. Анджелина Джоли
3. Елизавета II
4. Опра Уинфри
5. Скарлетт Йоганссон
Фото: Getty Images
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