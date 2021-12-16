В сети опубликовали ТОП самых уважаемых людей мира в 2021 году

Первую позицию разделили известные супруги

Международная британская компания YouGov проанализировала запросы пользователей сети и составила список самых уважаемых людей в 2021 году.

Рейтинг распределили по гендерному признаку, поэтому можно посмотреть топ наиболее успешных мужчин и женщин мира. Интересно, что первые позиции заняли супруги – 44-1 президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама. Среди мужчин на втором городе оказался Билл Гейтс, в прошлом году возглавлявший рейтинг, а среди женщин – Анджелина Джоли, которой удалось обойти королеву Елизавету II.

ТОП-5 самых уважаемых мужчин мира в 2021 году:

1. Барак Обама

2. Билл Гейтс

3. Си Цзиньпин

4. Криштиану Роналду

5. Джеки Чан

ТОП-5 самых уважаемых женщин мира в 2021 году:

1. Мишель Обама

2. Анджелина Джоли

3. Елизавета II

4. Опра Уинфри

5. Скарлетт Йоганссон

Фото: Getty Images

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