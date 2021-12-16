Селена Гомес набила новое тату на спине (ФОТО)

Звезда украсила свое тело еще одним рисунком

Американская певица Селена Гомес набила себе еще одного тату, на этот раз на спине. О такой «обновке» девушки стало известно из Instagram ее мастера.

Тату мастер Кит Скотт опубликовал пост с черно-белым снимком, на котором Селена Гомес стоит спиной к камере. На обнаженной спине артистки можно разглядеть новую татуировку, которая начинается чуть ниже шеи. Четко разглядеть рисунок довольно тяжело, но фанаты предположили, что Селена Гомес набила себе ловца снов.

Теперь поклонники ждут официального поста от самой певицы, в котором она расскажет о новом папе и объяснит его значение. Ведь Селена Гомес, имеющая не один рисунок на теле, раньше не делала татуировок без особого для себя значения.

Фото: Getty Images

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