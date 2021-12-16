Нужно ли делать первый шаг? Актеры фильма «Стоп-Земля» — о первой влюбленности

Главная героиня киноленты Маша испытывает ранее незнакомые ей чувства и размышляет, стоит ли в них признаться. А что в аналогичной ситуации делали актеры фильма?

Бабочки в животе, волнение, страх, непрерывные мысли о человеке – лишь небольшая часть признаков влюбленности. Справиться со своими переживаниями, особенно когда это первые чувства, может не каждый. Об этом рассказывает фильм «Стоп-Земля», информационным партнером которого стал Новый канал. Его премьера состоится 20 января 2022 года, а пока предлагаем узнать, как первые любовные чувства переживали главные актеры киноленты.

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Саша Иванов принес пряник

— Влюбленность переживаю каждый раз, как впервые (смеется). Кажется, я принес девочке пряник, потому что был довольно маленьким. Думаю, что мой персонаж — Саша Ганский — считает влюбленность более опасной, чем она есть на самом деле, но могу его понять, — отметил актер.

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Маша Федорченко делала первый шаг

— Моя первая влюбленность была страшной (в смысле интенсивности переживания). Но очень быстро поняла то, что перекликается с лозунгом нашего фильма — пока не сделаю реальный шаг навстречу, я не узнаю, взаимно ли это, — отметила исполнительница роли Маши Черных. — А ведь это первое, что беспокоит глубоко влюбленного человека — есть ли ответ. Хотя с возрастом понимаешь, что это не единственное важное и вовсе не главное.

Яна Исаенко накручивала себя

— Моя первая настоящая влюбленность оказалась очень стрессовой, потому что все чувствовала впервые. Первый поцелуй, первые отношения, первый секс. Мне действительно было страшно, я максимально морозилась от первых шагов, ведь они для меня казались суперважными. «Зачем их делать, если не уверена на 101%», – думала я. Много накручивала себя, — вспоминает актриса, сыгравшая Яну Братийчук. — Понимаю, что это немного болезненное восприятие чувств, отношений и будущего. Думаю, что мы не сходимся в этом с моей героиней.

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Для справки:

«Стоп-Земля» — фильм режиссера Екатерины Горностай о подростковой влюбленности и дружбе, моментах взросления и принятии себя. Главные роли в нем сыграли непрофессиональные актеры-подростки, два месяца обучавшиеся в уникальной актерской лаборатории. Кинолента уже получила престижные награды — «Хрустального медведя» от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале, главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при, «Золотого Дюка» и победу в номинации «Лучшая актерская работа» на ОМКФ-2021 и победу в пяти номинациях премии «Кіноколо», среди которых – «Лучший полнометражный игровой фильм».

Увидеть фильм «Стоп-Земля» на больших экранах вы сможете с 20 января 2022 года.