«Love is…»: AIDA выпустила новый сингл в неожиданном для себя стиле

В свет вышла новая песня поп-исполнительницы AIDA под названием «Love is…» и тем самым положила начало новому творческому пути певицы

Эта композиция кардинально отличается от всего того, что AIDA делала раньше, как вокально, так и музыкально. Ранее певица анонсировала, что ее поклонников ждут большие перемены в творчестве певицы – новый саунд, новый стиль исполнения. И теперь вы можете оценить новое звучание сами.

«Love is…» – первая ласточка из грядущего альбома-трилогии исполнительницы. Новый альбом будет абсолютно экспериментальный по саунду и манере исполнения, и выйдет в трех ЕР. Первую часть вы сможете уже услышать в январе следующего года.

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На песню «Love is…» так же было снято чувственное и атмосферное музыкальное видео, которое эффектно подчеркивает драматичность истории, рассказанной в этой композиции. Локацией для съемок выбрали корпус Биологического Факультета Национального Университета имени Т. Г. Шевченко. Режиссером новой видеоработы певицы выступил Ярослав Коротков, который работал над клипами для певицы ZIVERT, музыканта Сергея Бабкина, певца Миши Марвина и многих других.

«Для меня очень близка эта драма описанная в песне, еще каких-то пару лет назад я прожила подобное. Благодаря новой волне в музыке я прошла это, и теперь это воспоминания, которые мне не дают забыть все то, что я пережила и не наступить снова на те же грабли.

Песня «Love is…» – для меня это совершенно новое направление, и я еще многому учусь. Но мне очень нравится уже то, что получается. Очень хочется, чтобы новые песни полюбились, как моим старым слушателям, так и нашли новых поклонников моего творчества» – рассказывает AIDA.