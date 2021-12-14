Любовь и блоггеры: смотреть официальный трейлер

Украинский кинодистрибьютор VLG.FILM представил трейлер украинской комедии «Любовь и блоггеры».

«Любовь и блоггеры» — смотреть трейлер онлайн:

Фильм покажет историю городка Кагаплик, которому скоро наступит полный «гаплик»: снова выборы, снова коррумпированный мэр, снова одно и то же… Исправлять «мэрскую репутацию» приезжают пятеро звезд Instagram. Их будут ждать приключения «во всю голову», реальный сговор и, конечно, история настоящей любви!

В фильме сыграли Ольга Сумская, Назар Заднепровский, Богдан Шелудяк, Тамара Яценко, Екатерина Кистень, Инна Приходько, Иван Кухарчук, Георгий Делиев, Вадим Новицкий, Анна Тринчер, Виктория Маремуха, Роман Свичкоренко, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Анатолий Зи , Женя Белозеров, группа KAZKA. Режиссерами выступили Дмитрий Голумбевский и Евгений Таллер. Сценарий написал Алексей Приходько.

Премьера украинской комедии «Любовь и блоггеры» запланирована на 20 января 2022 года.

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