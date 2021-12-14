Фанат Кайли Дженнер ворвался в дом звезды

Но поклонник прогадал с адресом

Казалось бы, что с многочисленной охраной в дома известных людей в США ворваться просто нереально. Но в очередной раз фанат бизнесвумэн Кайли Дженнер доказал, что нет ничего невозможного.

На днях 23-летний парень пытался проникнуть в дом Кайли Дженнер. Фанату удалось перепрыгнуть через забор и постучаться в дом. Оставалось только дождаться, когда девушка откроет дверь. Но оказалось, что мужчина перепутал адреса, и это был дом не его любимицы.

Полиции удалось арестовать злоумышленника. Только зря тащил с собой цветы через забор…

Фото: Getty Images

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