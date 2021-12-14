Andre Tan выпустил праздничную коллекцию одежды совместно с Соней Плакидюк

Украинский дизайнер Андре Тан продолжает серию коллабораций с известными людьми из мира моды и шоу-бизнеса. В канун новогодних праздников приглашенной звездой, принявшей участие в создании капсульной коллекции, стала fashion-фотограф и эксперт «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

— Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса. Уверен, многие смотрели проект «Топ-модель по-украински» только ради ее эффектных нарядов. В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова, —рассказал Андре.

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с россыпью сияющих кристаллов. Образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд.

— Когда Андре предложил мне сделать совместную капсулу, я визжала от восторга! Сама обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой! Сексуальность, самоирония и силуэты «вне времени» — каждая вещь в коллекции дарит ощущение праздника. Это образы для визита в оперу и новогоднего корпоратива, для свидания и выпускного. Для любого случая, когда хочется выглядеть неотразимо! —поделилась Соня.

Просто посмотрите на эту прелесть!

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