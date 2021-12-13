Премьеры в декабре 2021 — что смотреть в кинотеатрах

Что посмотреть в кино в декабре 2021? Это главный вопрос киноманов перед окончанием этого года! Кому-то подавай романтику, кому-то ужасы, кому-то биографическую историю, а кто-то не может дождаться возвращения легенды. Именно поэтому специально для тебя Новый канал подготовил подборку самых горячих кинопремьер декабря 2021. Выбирай своих фаворитов и планируй поход в кино прямо сейчас!

«Обитель зла»

Премьера: 2 декабря 2021 года

Жанр: ужасы

Актеры: Кая Скоделарио, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Нил Макдонаф

Когда-то Раккун-Сити был успешным, там процветал фармацевтический гигант Umbrella Corporation. Но после закрытия компании город вымер, превратившись в пустыню со злом, скрывающимся там долгие годы. Когда это зло высвобождается, люди в городе навсегда превращаются в зомби. Небольшая группа тех, кому удалось выжить, объединилась, чтобы раскрыть правду о фармацевтической компании и одолеть зло.

«Вестсайдская история»

Премьера: 9 декабря 2021 года

Жанр: мюзикл

Актеры: Энсел Эльгорт, Рэйчел Зеглер, Ариана ДеБос, Дэвид Альварес, Майк Фейст и другие

Классическая история Ромео и Джульетты разворачивается в Нью-Йорке в 1957 году. Потомки белых эмигрантов и пуэрториканцы недолюбливают друг друга. Среди никогда не утихающего противостояния зарождается любовь. Бывший участник одной из уличных банд Тони влюбляется в Марию, брат которой является предводителем его злейших врагов. Удастся ли влюбленным быть вместе?

«Спенсер»

Премьера: 9 декабря 2021 года

Жанр: биографический

Актеры: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс, Тимоти Сполл

Сюжет ленты посвящен одному уик-энду из жизни принцессы Дианы, когда она проводит рождественские каникулы с королевской семьей в имении Сандрингем в Норфолке. Ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам, появляются сплетни, что у Дианы есть любовник. Принцесса решает развестись, однако на рождественских каникулах королевская семья создает видимость мира и согласия.

«Эйфель»

Премьера: 16 декабря 2021 года

Жанр: биографический

Актеры: Ромен Дюрис, Эмма Маккей, Пьер Деладоншам, Арман Буланжер

Известный архитектор и инженер Гюстав Эйфель, прославившийся участием в построении Статуи Свободы в Нью-Йорке, решается создать свой величайший шедевр. Француз хотел удивить парижан модернистским сооружением, которое бы вызывало восторг и отражало дух свободы. И к такой идее его подтолкнула любовь. Именно она помогла Гюставу Эйфелю построить знаменитую Эйфелеву башню.

«Матрица: Воскресение»

Премьера: 22 декабря 2021 года

Жанр: экшн

Актеры: Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Приянка Чопра, Джонатан Грофф и другие

Компьютерная система «Матрица», установившая контроль над Землей, перезагрузилась. Теперь возрожденные и уже немолодые Нео и Тринити должны вспомнить и вновь обрести друг друга в новой матрице. «После всех этих лет вернуться туда, откуда все началось, обратно в «Матрицу», – говорится в трейлере.

«Кингс Мен»

Премьера: 30 декабря 2021 года

Жанр: экшн

Актеры: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу, Чарлз Дэнс

Станьте свидетелями становления первого независимого разведывательного агентства «Кингс Мен». В то время как самые страшные тираны и самые преступные гении в истории планируют начало войны, которая уничтожит миллионы жизней, один человек должен бросить вызов времени, чтобы остановить их.

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