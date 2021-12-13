Дрю Бэрримор – о борьбе с зависимостью

Звезда рассказала, как живет после отказа от алкоголя

Американская актриса Дрю Бэрримор недавно отпраздновала вторую годовщину своей трезвости. Селебриту удалось побороть алкогольную зависимость. О том, как актриса решила вести трезвый образ жизни, рассказала в эфире шоу CBS Mornings.

Звезда впервые призналась, что уже больше двух с половиной лет не пила алкоголь. Раньше она не говорила об этом, потому что хотела пройти этот путь без чрезмерного внимания. Но теперь она наконец-то может поделиться этим, потому что уже хороший результат борьбы с зависимостью и со своими демонами.

«Я поняла, что это никак не шло на пользу мне и моей жизни», — поделилась звезда.

Фото: Getty Images

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