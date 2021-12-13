Ким Кардашьян официально подала документы на развод

Селебрити хочет наконец-то оформить расставание официально

Американская звезда реалити Ким Кардашьян решила наконец покончить со своим браком официально. Как сообщает издание TMZ, 41-летняя бизнесвумен подала документы на расторжение брака с Канье Уэстом.

Следует отметить, что процесс развода начался еще в феврале этого года, но в США расторгнуть брак не так легко, процесс может длиться месяцами, а иногда даже годами. Сейчас Ким обратилась в суд, чтобы отделить вопросы опеки над детьми и имущества от вопроса ее семейного положения. Фактически, Кардашьян просит оформить развод с Канье Вестом и вернуть ей девичью фамилию, забрав частицу Уэст из всех документов.

Вопросы опеки и имущества пара должна урегулироваться мирно — благодаря брачному договору. Также Ким и Канье сходятся в том, что стремятся к общей опеке над четырьмя детьми: восьмилетним Нортом, шестилетним Сейнтом, трехлетним Чикаго и двухлетним Псалмом.

Фото: Getty Images

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