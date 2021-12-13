ТОК – Искры: слушать онлайн премьеру песни

Это уже третий трек кумиров украинской молодежи за последние полгода

Teen-поп группа из ярких девочек-подростков с момента своего запуска буквально «поселилась» в соцсетях: YouTube, Instagram и TikTok — там, где и живет сегодняшняя молодежь. Это дало свои плоды! Например, предыдущая работа группы ТОК, клип на песню «Ромашки», уверенно подбирается к двум миллионам просмотрам на YouTube.

«Искры» — это четвертый сингл из будущего альбома группы, который идеально подходит для того, чтобы поселиться в любом новогодне-праздничном плейлисте. Все дело в особом, «каникулярном» настроении трека, которое прочувствуют даже те, кто закончил школу десятилетия назад.

— «Если любить до мурашек, ни один шторм не страшен». В нашей новой песне вы найдете самые смелые мысли о том, как важно быть рядом с тем, кто тебе так дорог. Время быстротечно, поэтому нужно успеть сказать друг другу те важные слова, которые станут судьбоносными. Новый год — идеальный повод для этого! Скорее окунайтесь в атмосферу праздников, проведите эти каникулы с возлюбленными и самыми близкими людьми! — прокомментировали участники группы ТОК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ＴＯＫ (@tok.off)

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