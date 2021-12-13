Почему Брэд Питт до сих пор ни с кем не встречается?

Инсайдер рассказал, что сейчас мешает селебриту строить отношения

Голливудский актер Брэд Питт уже давненько носит гордое звание одного из самых желанных звездных холостяков мира. После разрыва с Анджелиной Джоли официально селебрити с 2016 года не заводил новые отношения. Казалось бы, что такому красавчику найти девушку было бы нетрудно, но есть одно но.

Как заявил близкий к актеру источник изданию USMagazine, 57-летний Брэд Питт готов к отношениям и хотел бы начать ходить на свидание, но этому мешает именно его звездный статус. А точнее, то он никогда не остается без внимания папарацци, а строить отношения в такой атмосфере несколько сложно.

«Он хочет найти особого человека для долгосрочных отношений. Проблема в том, что он не может даже выйти на кофе с друзьями, чтобы об этом не написали в СМИ», – пояснил инсайдер.

Конечно, актер может ждать пока интерес к его любовной жизни утихнет. Но, скорее всего, этого не произойдет.

Фото: Getty Images

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