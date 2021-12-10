Том Холланд раскрыл всю правду о костюме Человека-паука

Селебрити признался, с какими сложностями столкнулся, играя супергероя

Когда смотришь супергеройские фильмы, то всегда увлекаешься игрой актеров, сложным трюкам, которым им пришлось научиться, тому, как легко у них выходит прыгать с крыши на крышу. Но, на самом деле, одной из самых больших сложностей во время съемок такого кино именно супергеройские костюмы. То, как они сконструированы, доставляет много неудобств для актеров. Об этом рассказал актер Том Холланд на шоу Грэма Нортона.

Оказалось, что в костюме Человека-паука нет молнии, которая позволила бы актеру сходить в туалет, не снимая костюм. «Я просил молнию, но мне ее не сделали», — пожаловался Том Холланд.

Но поход в туалет – не единственная сложность в костюме Человека-паука. Вместо маски Том Холланд носил специальный шлем с тканевым покрытием. Его конструкция была так плотной, что снимать и одевать его все время было бы очень трудно. Поэтому актеру пришлось выкручиваться, чтобы просто попить воды.

«Там есть отверстие под вырезом для глаз. Через него продвигалась трубка, и я мог пить, не снимая костюм», – поделился Том Холланд.

Также актер признался, что в костюме Человека-паука очень жарко. И хотя в шлеме есть специальные вентиляторы, которые должны были охлаждать его, срабатывали они только однажды. А вот аккумуляторы, размещавшиеся на голове актера, грелись все время.

Фото: Getty Images

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