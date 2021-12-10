LOBODA – ЗанесLO: слушать онлайн премьеру песни

Популярная певица Светлана Лобода (LOBODA) представила свой новогодний сингл «ЗанесLO».

Слушать премьеру песни LOBODA – «ЗанесLO» онлайн:

В новом релизе LOBODA соединила нежную женскую лирику, сильный бас, противостояние силы и слабости. Под этот трек можно сидеть у окна с чашечкой какао и созерцать как падающий снег.

– Мне кажется важно, чтобы музыка попадала в момент. Была созвучна ощущениям слушателя. Уже не в первый раз, работая в студии над одним треком, мне случается совсем другой и я кардинально меняю все свои планы. Так случилось и с новой песней «ЗанесLO». Ведь чем ближе Новый год, тем сильнее нас охватывает настроение праздника и чудес. В этом году свойственна безумная скорость, и я решила отвечать ей. В последнее время взяла за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко изменить все и поддаться приходящему чувству — поделилась певица.

Также LOBODA отметила, что в последнее время ей все больше хочется делать премьеры, передающие настроение того или иного момента. В этой песне «ЗанесLO» артистка делится тем же радостным ожиданием зимних праздников.

Читай также:

ЭКСКЛЮЗИВ! LOBODA откровенно рассказала о новом избраннике

Сексуальная LOBODA проехалась ночным городом в клипе Americano