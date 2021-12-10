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Образы из фильма «Дом Гуччи» выставили на аукцион

Образы из фильма Дом Гуччи выставили на аукцион

Теперь можно одеться, как супруги из той самой киноленты

Ты уже успела посмотреть невероятной красоты фильм «Дом Гуччи»? Образы Леди Гаги и Адама Драйвера, которые сыграли главные роли, до сих пор не дают покоя всем любителям моды. Хорошая новость состоит в том, что теперь эти образы можно приобрести. Аукционный дом Christie`s выставил на продажу образы аprès-ski Леди Гаги и Адама Драйвера.

Речь идет об аутфитах из фильма «Дом Гуччи», в которых персонажи Маурицио и Патриция появляются на горнолыжном курорте. Леди Гага одета в винтажный жакет Gucci и украшения Pikkio Bijoux, а Адам Драйвер – в лыжный костюм от бренда Peuterey Luxury Skiwear.

Цена на лоты стартует от их себестоимости. Цена костюма Адама Драйвера стартует от €2 000, а Леди Гаги – от €4 000. Планируют, что образ актрисы продадут за €15 000 – €25 000, а актера – за €10 000 – €15 000. Аукцион будет продолжаться до 1 декабря. Деньги от продаж передадут ассоциации ELA, которая борется с генетическим заболеванием мозга – лейкодистрофией.

Фото: Getty Images

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