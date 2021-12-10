Образы из фильма «Дом Гуччи» выставили на аукцион

Теперь можно одеться, как супруги из той самой киноленты

Ты уже успела посмотреть невероятной красоты фильм «Дом Гуччи»? Образы Леди Гаги и Адама Драйвера, которые сыграли главные роли, до сих пор не дают покоя всем любителям моды. Хорошая новость состоит в том, что теперь эти образы можно приобрести. Аукционный дом Christie`s выставил на продажу образы аprès-ski Леди Гаги и Адама Драйвера.

Речь идет об аутфитах из фильма «Дом Гуччи», в которых персонажи Маурицио и Патриция появляются на горнолыжном курорте. Леди Гага одета в винтажный жакет Gucci и украшения Pikkio Bijoux, а Адам Драйвер – в лыжный костюм от бренда Peuterey Luxury Skiwear.

Цена на лоты стартует от их себестоимости. Цена костюма Адама Драйвера стартует от €2 000, а Леди Гаги – от €4 000. Планируют, что образ актрисы продадут за €15 000 – €25 000, а актера – за €10 000 – €15 000. Аукцион будет продолжаться до 1 декабря. Деньги от продаж передадут ассоциации ELA, которая борется с генетическим заболеванием мозга – лейкодистрофией.

Фото: Getty Images

Читай также:

Роскошная Леди Гага в первом трейлере фильма «Дом Гуччи»

Лучшие образы Леди Гага в фильме «Дом Гуччи». Фото и видео