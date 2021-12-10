«Фіолет» выпустили клип на песню, которая покорила Тик Ток

Несколько месяцев назад в популярной среди молодежи социальной сети появилась песня «Бібліотека», которую в считанные дни растянули на десятки тысяч тик-токов и тем самым запустили новый тренд.

В настоящее время тренд насчитывает более 114 тысяч видео, и с каждым днем ​​их количество продолжает расти.

— Трек «Бібліотека» вышел в свет в 2017 году, войдя в альбом би-сайд проекта «Kolos and Brothers». Но самая песня завирусилась только сейчас, благодаря TikTok. Именно поэтому мы решили дать ей новую жизнь, сняв на нее музыкальное видео, — комментирует Сергей Мартынюк, фронтмен группы Фіолет и лидер проекта «Kolos and Brothers».

Режиссером клипа стал загоревшийся идеей Валерий Погонский и согласился сделать видео в максимально короткие сроки.

Съемки проходили в течение двух дней на трех локациях Киева, основной из которых был архитектурный корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры. К съемкам были привлечены молодые танцовщицы, известные актеры и блоггеры, участники группы и популярные «тиктокеры». Одну из главных ролей сыграла блоггер и актриса Мария Якименко, также известная своей ролью в сериале «Киев днем ​​и ночью».

— Так как песня носит достаточно откровенный и, на первый взгляд, примитивный характер, цель нашей видеоработы — донести другое содержание: хотим показать людям, что от чтения можно получать удовольствие не меньше, чем от секса, — рассказывают музыканты.

Кроме этого, группа успела анонсировать всеукраинский тур в поддержку нового альбома, который пройдет в феврале 2022 года по городам Украины.

Фото: Таня Горбатюк