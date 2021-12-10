Елизавета II начала процесс передачи короны принцу Чарльзу

Монархиня может отойти от дел из-за состояния здоровья

В Великобритании начали процесс передачи власти от Елизаветы II к сыну принца Чарльза. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на слова королевского историка доктора почетного научного сотрудника Центра по изучению современной монархии при Университете Ройял Холлоуэй Эда Оуэнса.

План передачи власти 73-летнему принцу Чарльзу начали готовить из-за ухудшения состояния здоровья королевы. И хотя сама Елизавета II не планирует покидать престол вплоть до самой смерти, ей все труднее даются посещения официальных мероприятии. Так даже за последнее время пришлось отменить ряд важных мероприятий и встреч королевы.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти уже началась», – высказался историк Эд Оуэнс.

Ухудшение состояния здоровья королевы Елизаветы II очень беспокоит британцев. Они обеспокоены, какой станет монархия после нее и как будет вести себя королевская семья.

Фото: Getty Images

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