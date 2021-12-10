Девушка Гарри Стайлза впервые прокомментировала их роман

Избранник известного артиста отважился рассказать об их отношениях

Слухи о романе певца Гарри Стайлза и актрисы Оливии Уайлд ходят уже настолько долго, что звезды перестали скрываться от камер папарацци и потихоньку начинают говорить о своих отношениях с журналистами.

Так, в январском номере журнала Vogue Оливия Уайлд решилась впервые прокомментировать свой роман с Гарри Стайлзом. Поклонников пары беспокоит разница в возрасте партнеров — Уайлд на 10 лет старше своего избранника.

«Я думаю, что когда вы действительно счастливы, не имеет значения, что о вас думают незнакомцы. Все, что для вас важно, это то, что реально, и тот, кого вы любите… Я счастливее, чем когда-либо. И я здоровее, чем когда-либо, и просто прекрасно это чувствовать», — прокомментировала девушка Гарри Стайлза.

Фото: Getty Images

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