alyona alyona — 20 Тонн: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская реперша alyona alyona представила клип на трек «20 Тонн».

Смотреть премьеру клипа alyona alyona — «20 Тонн» онлайн:

Свою новую видеоработу артистка задумывала как своеобразный ответ хейтерам, которые всегда найдут повод докопаться до девушки. То им не нравится ее вес, то стиль, то они пытаются влезть в ее отношения… Но alyona alyona продолжает отстаивать свое, остается уникальной и не подстраивается под стандарты.

– Реагировать на хейт можно по разному. Этим клипом я показываю, как можно с добром, позитивом и любовью относиться ко всем плохим комментариям и неприятным мнениям от неприятных людей. Улыбка заряжает, а тепло и любовь спасут мир – я в этот праздник верю! Я продолжаю делать то, что у меня выходит лучше всего! И еще я очень хочу, чтобы, посмотрев эту работу, вы вдохновились любовью, энергией и уверенностью в себе. Продолжайте делать то, что у вас получается лучше и пусть никакой негатив не сломает 20 тонн вашей веры в себя, — поделилась исполнительница.

Режиссером клипа «20 Тонн» выступила Аня Велосипеова. В видео она пыталась показать внутренний мир Алены, в котором крохотное уютное место для душевных бесед с теми, кто ее терпеть не может. Там все ложное, пластиковое и карикатурное. Там все игра, и alyona alyona знает об этом. Поэтому она готова исполнять партию каждый раз, будто впервые, пригласить «друзей» на ужин и угощать их изысканными вкусностями.

— Трек и клип «20 Тонн» о том, что что бы ни случалось в моей личной жизни, куда бы меня судьба не завела, я все равно остаюсь человеком, певицей, рэп-исполнительницей, точно знающей что она умеет делать хорошо и будет продолжать делать это, не смотря ни на что, – поделилась alyona alyona.

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