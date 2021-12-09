The Hardkiss — Сестра: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская группа The Hardkiss представила клип на трек «Сестра», снятый в виде остросюжетного триллера.

Смотреть премьеру клипа The Hardkiss — «Сестра» онлайн:

– Наша «Сестра» – это история спасения. Клип похож на сцену из фильма, где зритель имеет право сам придумать начало и финал, – поделилась Юлия Санина.

Видео снято с японскими мотивами. В клипе фронтвумен перевоплощается в «Japanese Dancer», которая должна спасти свою сестру. Своим невероятным танцем, который поставила хореограф Лада Касинец, она отвлекает внимание строгих телохранителей, чтобы ее сестра-заложница успела освободиться от веревок.

В главных ролях клипа The Hardkiss – Юлия Санина и 18-летняя украинская актриса Алина Чебан.

– На девушку мы обратили внимание этим летом – на съемках фильма «Лучшие выходные». Алина имеет такую ​​яркую и харизматичную внешность! Мы еще не придумали сюжет для «Сестры», но уже видели в этой роли девушку, – рассказала Юля.

Главную идею иллюстрации песни Сестра Вал Бебко и Юлия Санина вынашивали около трех месяцев. Поиски локации для съемок проходили тяжело, ведь воспроизвести «японские мотивы» в Киеве оказалось труднее, чем можно было представить сначала. В результате снимать клип решили в холле киевской гостиницы «Национальная».

— Были варианты снять лирическую и повседневную историю, но мы остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, наверное, за последние десять лет не видели. Вдохновлялись… Приятного просмотра, братья и сестры! – рассказал Вал.

Фото: Илья Колотий

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