The Hardkiss — Сестра: смотреть онлайн премьеру клипа

Юлия Санина показала дух настоящего сестринства в клипе «Сестра» от группы The Hardkiss
Украинская группа The Hardkiss представила клип на трек «Сестра», снятый в виде остросюжетного триллера.
Смотреть премьеру клипа The Hardkiss — «Сестра» онлайн:
– Наша «Сестра» – это история спасения. Клип похож на сцену из фильма, где зритель имеет право сам придумать начало и финал, – поделилась Юлия Санина.
Видео снято с японскими мотивами. В клипе фронтвумен перевоплощается в «Japanese Dancer», которая должна спасти свою сестру. Своим невероятным танцем, который поставила хореограф Лада Касинец, она отвлекает внимание строгих телохранителей, чтобы ее сестра-заложница успела освободиться от веревок.
В главных ролях клипа The Hardkiss – Юлия Санина и 18-летняя украинская актриса Алина Чебан.
– На девушку мы обратили внимание этим летом – на съемках фильма «Лучшие выходные». Алина имеет такую яркую и харизматичную внешность! Мы еще не придумали сюжет для «Сестры», но уже видели в этой роли девушку, – рассказала Юля.
Главную идею иллюстрации песни Сестра Вал Бебко и Юлия Санина вынашивали около трех месяцев. Поиски локации для съемок проходили тяжело, ведь воспроизвести «японские мотивы» в Киеве оказалось труднее, чем можно было представить сначала. В результате снимать клип решили в холле киевской гостиницы «Национальная».
— Были варианты снять лирическую и повседневную историю, но мы остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, наверное, за последние десять лет не видели. Вдохновлялись… Приятного просмотра, братья и сестры! – рассказал Вал.
Фото: Илья Колотий
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