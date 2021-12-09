Дженнифер Энистон – о сплетнях по своей беременности

Селебрити устала, что журналисты и люди в соцсетях перемывают ей косточки

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, полюбившаяся зрителям за роль Рэйчел Грин в сериале «Друзья», недавно снялась в новой фотосессии для журнала The Hollywood Reporter и откровенно прокомментировала слухи о своей беременности.

Знаменитость призналась, что ей не удавалось легко относиться к слухам, сначала распускавшим таблоиды, а потом люди в соцсетях. Ей болит, когда абсолютные незнакомцы называют ее женщиной, избравшей карьеру, а не материнство, не зная правды.

«Раньше я воспринимала все это близко к сердцу – слухи о беременности, и все предположения о том, что «она избрала карьеру, а не детей». Люди не предполагают, что происходит со мной лично, с медицинской точки зрения, почему я не могу… могу ли я иметь детей? Они ничего не знают, и это было действительно больно и просто противно. То, что таблоиды и СМИ делали с личной жизнью знаменитых людей, сейчас делают обычные люди в социальных сетях. Хотя я так давно не видела таблоидов. Я все еще рожаю близнецов? Собираюсь ли стать чудо-матерью в 52 года?» – поделилась Дженнифер Энистон.

Селебрити также не обошла и факт сексизма в теме звездного отцовства. Мол, в обществе и существуют двойные стандарты, а потому мужчин гораздо реже осуждают за то, что они не завели детей.

«Это такие двойные стандарты: мужчины могут жениться сколько угодно раз, они могут жениться на более молодых женщинах в возрасте от 20 до 30 лет. Женщинам это нельзя. Между тем мужчины в возрасте 30 лет тоже очень отличаются от мужчин в возрасте от 40 до 50», — сказала актриса.

Фото: Getty Images

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