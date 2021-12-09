Чей аккаунт в Instagram набрал миллион подписок всего за 43 секунды?

Каждый раз когда в Instagram регистрируется мегапопулярная личность, социальная сеть едва выдерживает тот наплыв аудитории, который случается в первые минуты. Но для некоторых селебритов и минуты может хватить, чтобы набрать сразу целый миллион подписчиков.

На днях свои личные странички в Instagram создали участники мегапопулярной группы BTS. Социальная сеть просто взорвалась от количества подписывавшихся на южнокорейских звезд людей. А один из участников BTS певец V (Ким Техен) даже установил новый рекорд в Instagram. Свой первый миллион подписчиков звезда получил всего за 43 секунды! Вот так!

Таким образом участник группы BTS певец V (Ким Техен) стал человеком, который быстрее всего набрал миллион подписчиков в Instagram. Через три дня после публикации количество подписчиков выросло до 22 миллионов!

Фото: Getty Images

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