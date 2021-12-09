Alyona Alyona наконец-то показала бойфренда (ФОТО)

Звезда открыла лицо любимой публике

Наконец-то это произошло! После долгой интриги украинская реперка Alyona Alyona решилась показать своего бойфренда Дениса в Instagram. Девушка опубликовала фото, где позирует вместе с любимым.

«Я хочу всем вам представить Дениса. Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень хороший, супернежный и суперискренний парень, которого я люблю», – написала Alyona Alyona.

Также девушка пошутила, что полюбила разбойника. А именно фото пары тоже представлены в шутливом духе, просто пролистайте карусельку.

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