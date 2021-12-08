Ребел Уилсон призналась, что ее команда была против похудения звезды. Почему?

Селебрити стремилась измениться, но далеко не все это по душе

Пожалуй, о радикальном похудении австралийской актрисы Ребел Уилсон слышали уже все. Девушке удалось избавиться более 30 килограммов. Казалось бы, такая сила воли и целеустремленность не может не поражать. Но, как оказалось недавно, когда звезда заявила своей команде, что собирается худеть в начале 2020 года, окружение не поддержало ее. Об этом Ребел Уилсон рассказала в интервью для BBC.

«На самом деле я получила много недоразумений со стороны собственной команды из Голливуда. Я сказала им, что собираюсь объявить год здоровья и трансформироваться в физическом плане, тем самым изменив жизнь. Они спросили, зачем это мне нужно. В их глазах я была забавной толстенкой, зарабатывавшей миллионы долларов именно благодаря своей комплекции», — рассказала актриса.

Но мнение окружения не изменило решение Ребела Уилсона. Она понимала, что хочет изменить свое отношение к пище и своему телу.

«Глубоко внутри я знала, что пищевое поведение, которое во многом зависело от моего эмоционального состояния, неправильно. Мне не требовалось ведро мороженого каждую ночь, но то, как я пыталась заглушить эмоции с помощью пищи, было не самым здоровым решением. По своей природе я не артистка, но мне приходилось выступать каждый день, и делала я это под давлением и внутренним стрессом», — поделилась звезда.

Также Ребел Уилсон призналась, что на ее похудение повлияло и желание забеременеть и выносить ребенка.

Фото: Getty Images

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