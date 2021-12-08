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Ребел Уилсон призналась, что ее команда была против похудения звезды. Почему?

Ребел Уилсон призналась, что ее команда была против похудения звезды. Почему?

Селебрити стремилась измениться, но далеко не все это по душе

Пожалуй, о радикальном похудении австралийской актрисы Ребел Уилсон слышали уже все. Девушке удалось избавиться более 30 килограммов. Казалось бы, такая сила воли и целеустремленность не может не поражать. Но, как оказалось недавно, когда звезда заявила своей команде, что собирается худеть в начале 2020 года, окружение не поддержало ее. Об этом Ребел Уилсон рассказала в интервью для BBC.

«На самом деле я получила много недоразумений со стороны собственной команды из Голливуда. Я сказала им, что собираюсь объявить год здоровья и трансформироваться в физическом плане, тем самым изменив жизнь. Они спросили, зачем это мне нужно. В их глазах я была забавной толстенкой, зарабатывавшей миллионы долларов именно благодаря своей комплекции», — рассказала актриса.

Но мнение окружения не изменило решение Ребела Уилсона. Она понимала, что хочет изменить свое отношение к пище и своему телу.

«Глубоко внутри я знала, что пищевое поведение, которое во многом зависело от моего эмоционального состояния, неправильно. Мне не требовалось ведро мороженого каждую ночь, но то, как я пыталась заглушить эмоции с помощью пищи, было не самым здоровым решением. По своей природе я не артистка, но мне приходилось выступать каждый день, и делала я это под давлением и внутренним стрессом», — поделилась звезда.

Также Ребел Уилсон призналась, что на ее похудение повлияло и желание забеременеть и выносить ребенка.

Фото: Getty Images

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